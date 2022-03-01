После провального сезона в «ПСЖ» Рамос может перебраться в «ЛА Гэлакси»

Сообщается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересован в Серхио Рамосе.

Рамос присоединился к «ПСЖ» летом после более чем десяти лет в «Мадриде», но из-за травм он провел всего пять матчей за команду Маурисио Почеттино.

35-летнему игроку пришлось ждать до ноября, чтобы дебютировать за команду Лиги 1 после борьбы с травмой голени.

Травма также не позволила ему принять участие в последнем матче чемпионата против «Сент-Этьена», но по информации СМИ, что «ЛА Гэлакси» готов забыть о травмах и предложить Рамосу новый шанс.

Клубам MLS разрешено иметь не более трех игроков, которые могут зарабатывать больше потолка зарплат лиги. В «ЛА Гэлакси» два места в настоящее время заняты французом Кевином Кабралом и бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Хавьером Эрнандесом.

Согласно Foot Mercato (через Get French Football News), Рамос является претендентом на вакантное третье место, клуб связался с его окружением, и он может перебраться через Атлантику до того, как его контракт с ПСЖ истечет в 2023 году.