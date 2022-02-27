Месси хочет покинуть «ПСЖ» и может оказаться в «Ньюкасле»

Сообщается, что Лионелю Месси уже надоело быть игроком «ПСЖ».

Лео только начал свой путь во Французском суперклубе. Однако ходят слухи, что аргентинская мегазвезда особенно недовольна одним аспектом жизни в Париже.

Считается, что Месси сомневается в своем переезде во Францию. И все благодаря пронырливой парижской прессе.

Французским новостным агентствам удалось узнать о зарплате Месси всего через несколько дней после того, как он подписал контракт с клубом. Однако чуть более тревожным было вторжение в его личную жизнь.

Журналисты поговорили с агентами по недвижимости, которые утверждают, что обсуждали с Месси конфиденциальную информацию о потенциальных объектах и его требованиях к дому.

Он проявил себя в «ПСЖ». Тем не менее, некоторые считают, что его лучшие годы уже позади.

Недавно разбогатевший «Ньюкасл Юнайтед» связывают с аргентинской суперзвездой. Нет никаких сомнений в том, что новые владельцы обладают таким уровнем финансового влияния, не было бы серьезным шоком увидеть, как Месси окажется в Англии этим летом.