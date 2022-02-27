Дэвид Бекхэм обсуждает трансфер Лионеля Месси и планирует следующие шаги «Интер Майами»

Дэвид Бекхэм настаивает на том, что ему нужны «лучшие игроки» в «Интер Майами», но его больше заботят победы, чем привлечение звезд.

Лионель Месси — один из тех, кто связан с переходом в команду из Флориды, которая недавно присоединилась к MLS.

Аргентинец, перешедший летом в «ПСЖ» и ранее говорил о своих планах продолжить карьеру в Америке. А Бекхэм надеется еще больше поднять авторитет своей команды.

Он сказал Miami Herald: «Я всегда говорил, что хочу, чтобы лучшие игроки были в нашем клубе и играли в нашей футболке».

«От команды многого ждут. Когда я впервые начал этот проект, люди говорили: «Этот парень придет, тот парень придет, Роналду, Месси придут в команду».

«В конце концов, нам нужно побеждать, будь то с юными футболистами или со звездами».

«Наши болельщики будут счастливы, если в нашей команде будут звезды, но они будут еще счастливее, если увидят молодых игроков, которые проходят обучение в нашей академии и выигрывают Кубок MLS».

Интер Майами добавил в свой состав таких игроков, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. Возможно к ним в будущем присоединится и Месси.