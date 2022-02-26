Без Ашрафа. Заявка «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном»

«ПСЖ» готовится принять «Сент-Этьен» сегодня в матче 26 тура Лиги 1. Маурисио Почеттино включил 21 игрока в заявку на игру.

Вратари: Кейлор Навас, Джанлуиджи Доннарумма, Александр Летелье

Защитники: Преснель Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат, Колин Дагба, Абду Диалло, Тило Керер, Нуну Мендеш,

Полузащитники: Анхель Ди Мария, Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе, Эрик Эбимбе, Хави Симонс

Нападающие: Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, Неймар, Лионель Месси

Леандро Паредес лечится от болей в паховых мышцах. Ожидается, что он снова начнет бегать в начале следующей недели.

Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы правой голени и, как ожидается, снова начнет бегать в середине следующей недели.

Андер Эррера лечится от мышечной травмы. Он возобновит тренировки на следующей неделе.

Лейвин Курзава страдает от болей в пояснице.

Ашраф Хакими будет отдыхать в течение 48-72 часов перед медицинским тестированием четырехглавой мышцы бедра.