«Ливерпуль» вышел из числа претендентов на Мбаппе

«Ливерпуль» следил за развитием ситуации с переговорами по новому контракту между «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе. Однако английский клуб вышел из числа претендентов на 23-летнего игрока, сообщает Sport.es.

Английская сторона поняла, что Мбаппе рассматривает только два варианта: новый контракт с «ПСЖ» или переход в «Реал».

По данным СМИ, в мадридском клубе предупредили форварда, что больше не будут делать запрос в «ПСЖ» о переходе, если игрок не согласится на трансфер этим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 160 миллионов евро