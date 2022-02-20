Месси лучший. Оценки «ПСЖ» за матч с «Нантом»

Первое поражение «ПСЖ» за 16 матчей в чемпионате Франции. Уже на 4й минуте встречи хозяева поля вышли вперед, на 16й отрыв увеличился, а в концовке первого тайма был реализован пенальти, и «Нант» вел в счете 3-0.

После перерыва Месси и Неймар попытались вернуть «ПСЖ» настрой, бразилец забил после передачи Месси. Но вдохновения хватило ненадолго. Мбаппе заработал пенальти, но Неймар не смог его реализовать…

За матч команда Маурисио Почеттино собрала шесть желтых карточек.

Вот оценки «ПСЖ» за игру с «Нантом» от портала: