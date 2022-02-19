Неймар сегодня дебютирует на домашнем стадионе «Нанта»

Неймар сегодня вечером выйдет в стартовом составе против «Нанта», этот матч станет дебютом для бразильца на стадионе «Стад Божуар-Луи».

С момента своего появления в «ПСЖ» в 2017 году нападающий ни разу не играл на этом стадионе.

Виной тому несколько травм, которые каждый раз происходили не в то время. 14 января 2018 г. из-за болей в ребрах Неймар не мог играть.

Больше года спустя, в апреле 2019-го, перелом плюсневой кости перечеркнул все надежды увидеть его на «Божуаре».

Затем, в феврале 2020 и 2021 годов, ушиб грудной клетки и боль в приводящих мышцах лишили бразильскую звезду поездки в гости к «Нанту». Поэтому только в 2022 году Неймар сможет дебютировать на этом стадионе.