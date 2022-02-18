«ПСЖ» готов предложить Мбаппе 1 млн евро в неделю, чтобы он оставался в Париже

По словам журналиста Адриана Гренье, «Пари Сен-Жермен» готов предложить Килиану Мбаппе до 1 миллиона евро в неделю, чтобы он оставался в Париже.

Столь высокий гонорар сделал бы 23-летнего футболиста самым высокооплачиваемым футболистом планеты, далеко опередившим Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.

Говорят, что Мбаппе можно убедить согласится на сделку и остаться в Париже, пока ему не исполнится 25 лет.

«Реал Мадрид» по-прежнему уверен, что летом подпишет Мбаппе в качестве свободного агента.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас также считает, что сделка по Мбаппе и Холанду возможна.