Рамос не видит света в конце туннеля – ему грозит пропуск мтачей с «Нантом» и «Сент-Этьеном»

Газета Le Parisien предоставила обновленную информацию о состоянии команды и, в частности, о ситуации с Серхио Рамосом.

Газета сообщает, что испанский защитник не участвовал в коллективных тренировках в этот четверг и не должен ехать в Нант в субботу в 21:00.

Источник добавляет, что в случае возвращения к групповым тренировкам только на следующей неделе, Рамос также может пропустить матч Лиги 1 против «Сент-Этьена».

27 января у Серхио Рамоса случился рецидив из-за травмы голени. Испанец сыграл всего 5 игр в футболке «ПСЖ» с момента прибытия в Париж прошлым летом.