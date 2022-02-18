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Рамос не видит света в конце туннеля – ему грозит пропуск мтачей с «Нантом» и «Сент-Этьеном»

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Газета Le Parisien предоставила обновленную информацию о состоянии команды и, в частности, о ситуации с Серхио Рамосом.

Газета сообщает, что испанский защитник не участвовал в коллективных тренировках в этот четверг и не должен ехать в Нант в субботу в 21:00.

Источник добавляет, что в случае возвращения к групповым тренировкам только на следующей неделе, Рамос также может пропустить матч Лиги 1 против «Сент-Этьена».

27 января у Серхио Рамоса случился рецидив из-за травмы голени. Испанец сыграл всего 5 игр в футболке «ПСЖ» с момента прибытия в Париж прошлым летом.

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