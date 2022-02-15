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«Когда закончится контракт с «ПСЖ» ему будет 32 года…»: бывший агент о будущем Верратти

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Марко Верратти Марко Верратти
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«У него истекает срок действия контракта почти в 32 года… В этом возрасте вы либо заключаете контракт, чтобы завершить свою карьеру в клубе, либо уезжаете в страну, где вам платят еще больше», — сказал бывший итальянский агент RMC Донато Ди Кампли о будущем Марко Верратти.

Контракт Верратти с «ПСЖ» истекает в 2024 году, но итальянский полузащитник является важной частью команды.

Фанаты высоко ценят его, трудно представить, что он покинет «ПСЖ», даже в 32 года. Парижские лидеры вскоре должны приступить к обсуждению возможного продления.

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