Почеттино перед матчем с «Мадридом» призвал болельщиков поддержать команду: «Мы должны быть вместе»

«Болельщики очень важны для клуба, и у них есть право на самовыражение, но нам нужна поддержка», — ответил Почеттино на множество баннеров, развернутых против тренера и игроков «ПСЖ» на матче с «Ренном».

Теперь, когда остается 3 дня до важнейшего матча с «Мадридом», тренер призвал болельщиков поддержать команду: «Мы вступаем в важный момент сезона, и мы должны быть вместе».

Послание тренера ясное, сейчас не время бросать камни друг в друга: «Как я всегда говорю, мы можем сесть в конце сезона и попытаться что-то исправить, потому что нет никаких сомнений, что все нужно улучшать, чтобы продолжать оставаться одним из величайших клубов в мире».

Матч с «Реалом» станет настоящим событием для клуба, и от этого двойного противостояния наверняка будет зависеть будущее Почеттино.