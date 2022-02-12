Реакция Месси,на решение Мбаппе пробить по воротам на фото в матче с «Ренном»

«ПСЖ» одержал победу на самой последней минуте в матче против «Ренна» благодаря голу Килиана Мбаппе и передаче Лео Месси. Мы собираемся показать вам это действие, инициированное Месси, которое реализовал Мбаппе, забив победный гол. Именно Лео инициировал атаку, доведя мяч до края штрафной площади, прежде чем сделать передачу на Мбаппе:Килиан контролирует и принимает мяч ногами, и у него есть выбор: отдать пас Месси или пробить.Нападающий решает нанести скручивающий удар правой ногой и попадает в цель, «ПСЖ» наконец-то открывает счет.В то же время Лео Месси попросил у него мяч и выглядел встревоженным, увидев, как Килиан пытается решить проблему самостоятельно.