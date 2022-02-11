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«Победа в этот уик-энд не умаляет наших претензий». Фаны ПСЖ планируют не выходить на «Вираж Отей» в первые 30 минут матча

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Ультрас «ПСЖ» остаются крайне недовольными политикой клуба и руководства, которое они обвиняют в «потере ДНК клуба». 

В знак протеста фанаты объявили о том, что сегодня трибуна «Вираж Отей» в первые 30 минут матча будет пустовать, но во втором тайме они «покажут всю свою любовь к этому клубу».

 

 

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