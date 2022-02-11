«Победа в этот уик-энд не умаляет наших претензий». Фаны ПСЖ планируют не выходить на «Вираж Отей» в первые 30 минут матча

Ультрас «ПСЖ» остаются крайне недовольными политикой клуба и руководства, которое они обвиняют в «потере ДНК клуба».
В знак протеста фанаты объявили о том, что сегодня трибуна «Вираж Отей» в первые 30 минут матча будет пустовать, но во втором тайме они «покажут всю свою любовь к этому клубу».
🗣️@Co_Ultras_Paris : «La victoire de ce week-end n’efface pas nos revendications. Le Virage sera vide les 30 premières minutes. En deuxième mi-temps, nous montrerons tout l’amour que nous avons pour ce club.»#PSGSRFC pic.twitter.com/pkX2UBddHl— Canal Supporters (@CanalSupporters) February 11, 2022
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