«Победа в этот уик-энд не умаляет наших претензий». Фаны ПСЖ планируют не выходить на «Вираж Отей» в первые 30 минут матча

Ультрас «ПСЖ» остаются крайне недовольными политикой клуба и руководства, которое они обвиняют в «потере ДНК клуба».

В знак протеста фанаты объявили о том, что сегодня трибуна «Вираж Отей» в первые 30 минут матча будет пустовать, но во втором тайме они «покажут всю свою любовь к этому клубу».