Болельщики сборной России – лучшие. Вот четыре истории в подтверждение

Помните слепых футболистов, 15-летнюю Лизу, Михалыча и Гаджимурада?

Чемпионат мира точно что-то изменил. Сборная России больше не закрыта и не сурова: Дзюба расписывается даже на животе, Черышев записывает персональное видеообращение к болельщице, которая расстроилась, что он не приедет в команду из-за травмы – таких милых мелочей, которые на дистанции складываются в большую картину радости, стало много. Два-три года назад такие отношения были немыслимы из-за дистанции: сборная была недоверчива к трибунам, трибуны настороженно ждали подвоха. Теперь сборная ездит по стране и стирает всякое напряжение.

И все-таки в России еще тысячи мест, куда сборная не приедет, но где ее любят. Больше года Sports.ru при поддержке платежной системы «Мир» ездил по таким городам и селам: мы выбирали самые разные точки на карте вне зависимости от их удаленности от больших стадионов – и смотрели там сборную на маленьких, выпуклых, старых и вообще любых экранах.

Так мы познакомились с башкирскими бортниками (добытчиками меда) из селения на 30 человек, бывшим учителем физкультуры и сторожем из Архангельска, небольшим дагестанским селом, а еще смотрели сборную с Байкала. Где-то (например, в Иркутске) ради сборной не спят до 7 утра, где-то (например, в наполненном медведями Бурзянском районе Башкортостана) ее матчи смотрят под шум реки и несмолкающий звериный вой.

Мы сами познакомились со страной, показали вам зарисовки о скрытом от нас, но безумно интересном быте – и поняли, что дистанцию надо стереть окончательно. Мы повезли героев из мест, где нет больших стадионов, где не бывала ни одна крупная команда и где не родился ни один игрок сборной, на матчи отбора Евро-2020. Я ездил на матчи в Саранск, Нижний Новгород, Глазго, Ларнаку и Астану, а после финального свистка знакомил футболистов с болельщиками, которые вручали приз лучшему игроку матча по версии читателей Sports.ru: Черышеву досталась дагестанская папаха и книжка «Дон Кихот» на русском (Денис пошутил: почему не на испанском?), Головину – звенящий мяч для игры в футбол незрячих и деревянная картина с панорамой Орла, Жирков сфотографировался с раритетным флагом любительского клуба из Самарской области.

Все эти подарки Михалыч, Лиза, Андрей, Илья, Николай Николаевич и Гаджимурад выбрали сами.

Михалыч тренирует ребят, уберегая их от пьянства и безделья, все время тратит на футбол, который в его Клявлинском районе Самарской области проходит на неровном поле черного цвета. Есть и хорошие новости: после нашего материала о поездке в Шотландию (первый раз за границу – и сразу туда) у команды Михалыча появились новые спонсоры, поле обещают сделать уже к лету.

Лизе 15 лет, но она играет в команде со старшими (некоторым девушкам больше 20), выходит на поле с капитанской повязкой и мечтает повторить путь Александра Головина, который за несколько лет добрался из Калтана до Монте-Карло. Лизе повезло: лучшим игроком домашнего матча с Сан-Марино стал как раз Головин, и они перекинулись парой слов о футболе. Лиза так радовалась, что сразу побежала к маме, чтобы рассказать, какой он добрый и красивый. Сейчас Лиза говорит, что после той встречи больше тренируется и сильнее верит, что прорвется из Орла в большой профессиональный футбол.

Андрей и Илья играют за сборную Московской области для незрячих, мы вместе были на матче Россия – Кипр в Нижнем Новгороде. За тот день я узнал, что у команд незрячих все очень сложно: иногда весь состав пластами спит в квартире тренера и ест только сосиски с хлебом. Летом не хватало денег на поездку на первый для ребят международный турнир в Германию. Мы собирали деньги всем сайтом, подключился игрок «Уфы» Денис Терентьев – и все получилось. Илья играл против немцев, Николай Николаевич руководил командой, а Андрей радовался за друзей из дома (ему из-за проблем со здоровьем запрещено летать).

Гаджимурад из дагестанского села Согратль (200 жителей, 3 часа на машине от Махачкалы) просто любит футбол и гостей – я жил у него в комнате, ел сырные лепешки беркал и запивал калмыцким чаем, мы играли в футбол в теплых куртках и длинных штанах в холодном спортивном зале, а потом болели за сборную у экрана досугового центра села, где Гаджимурад организует спортивные трансляции. После путешествия в Казахстан, где он вышел к полю и наградил Черышева, Гаджимурада узнают в Махачкале, но для него важнее другое: он рассказал о родном селе.

На последнем домашнем матче квалификации Евро-2020 мы все вместе встретились в Санкт-Петербурге. И вот идет матч Россия – Бельгия: наших жмут, Лиза недовольно выпрыгивает после голов бельгийцев, Андрей и Илья через наушники слушают комментатора и прикалывают Куртуа. Потом вместе награждают Алексея Миранчука как лучшего игрока матча. В камеру телефона Гаджимурада на пару секунд влезают Азар и Лукаку, Лиза розовеет, снова увидев Головина, Михалыч просто пожимает плечами, а Андрей, постукивая палочкой по газону, шутит, что Илью как болельщика «Спартака» выведут с домашнего стадиона «Зенита».

Спустя час после игры мы – никогда не встретившиеся бы без сборной – вышли с опустевшего газона и никак не могли напрощаться. Обнимались, жали руки, продолжали болтать.

Ниже – небольшое видео о том, как это было. О том, что сборная ближе, чем кажется. О том, что иногда спорт делает нас чуточку добрее.

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Фото: Евгений Марков, Николай Береговой; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев

Видео: Евгений Миронов