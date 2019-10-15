Черышев разбомбил Кипр (2+2) и получил в подарок «Дон Кихота» от близнецов-хирургов, похожих на Электроников

Классная идея замечательных парней.

После выхода на Евро-2020 Денис Черышев устало грыз яблоко и очень хотел в автобус подальше от вопросов, так что Дзюбе пришлось помогать партнеру. «Чер, ты все сказал на поле, а здесь моя территория [перед журналистами]. Отпустите его, дайте поесть спокойно», – сказал Артем, а перед этим пародировал Черышева всеми известными ему испанскими словами.

Последний мощный и вообще полный матч Черышева за сборную был в Казахстане (2+1), после чего он превратился в игрока замены: слегка освежал, но не делал сборную сильнее. На Кипре от него пришли четыре гола из пяти, Денис положил еще один с лета в дальний угол (отменили из-за офсайда Дзюбы) – в общем напомнил, кто главный в этой сборной по дальним ударам. Черышев забивает отовсюду, поэтому над серым кипрским стадионом GSP, построенным у эстакады, постоянно всплывали крики: «Денис, жахни». Где бы он ни находился.

После матча Черышева (вы выбрали его лучшим игроком матча) ждал неожиданный подарок из Москвы.

25-летние братья-близнецы Антон и Андрей Даниловы выиграли конкурс от Sports.ru и платежной системы «МИР», их история о совмещении любительского футбола, спорта, учебы на медицинском факультете, донорства и работы хирургами понравилась нам больше всего (какие-то галактические красавчики без плохих сторон, с которыми очень хотелось подружиться). И парни полетели со мной в плюс 30 на Кипр, купались в Средиземном море, ели мороженое и кипрский сувлаки, а главное – сходили на первый в жизни выездной матч сборной России и увидели выход на Евро прямо с поля.

За весь день проходившие мимо болельщики минимум 10 раз называли ребят Сыроежкинами или Элетрониками. «Если бы за каждое сравнение нам платили по рублю, давно бы были миллионерами», – говорили парни. Даже молча расхаживая по Никосии, они собирали внимание и улыбки вокруг: к ним просто подходили, знакомились, напоминали про Комбаровых и Березуцких.

Один болельщик спросил, как держать себя в такой форме, как ребята (здоровые, накаченные, высокие). «Просто не лениться, – объяснили близнецы. – Если весь день сидел за компьютером или бумагами – выйди на улицу, 15-20 минут, но побегай, спорт должен быть всегда». Еще они отказывались от кипрского пива и вина. Не пьют, не курят, воспитанные: кричали «Россия-Россия», хмурились от мата на трибунах и ни разу не произнесли плохого слова.

И да, нам пора познакомиться.

Антон и Андрей

Антон старше на две минуты, поэтому играет в поле (говорит, что универсальный, как Семак), а Андрей как младший встал в ворота. Отличать их можно по красному шраму на руке Антона. Парни играют за одни команды в любительских лигах Москвы, раньше тренировались в клубе «Воробьевы Горы», ходили на всевозможные турниры по поиску талантов, но в итоге выбрали медицину – в семье все доктора.

Футбол всегда с ними: парни так любят сборную, что в дизайне их медицинских халатов есть флаги России и футбольные мячи.

Игроки и Черчесов были сдержанны в словах, но на самом деле сборная веселилась. Книга для Черышева – идея бабушки близнецов

При входе на поле ребят встретил тренер по физподготовке сборной Паулино Гранеро: он жал руки и поздравлял с победой всех, кого видел. Пока основа шла к трибуне с баннером «Играем за вас», врач сборной Эдуард Безуглов от счастья размахивал костылями, которые больше не были нужны травмированному Петрову.

Сдержанное (ведь задача у сборной – другая), но большое счастье. Тренерский штаб стоял вдалеке и смотрел за хлопками трибун и команды, а потом игроки шли через слой объятий. Крепче всего прижимал к себе Ромащенко – помощник Черчесова самый активный на скамейке: кричит, подсказывает, игроки упоминают в интервью Юрича так же часто, как Саламыча, а гол-пушку в игре с Шотландией Оздоев вообще отпраздновал только с ним (направленно бежал обнимать). Черчесов тогда сказал, что он был третьим лишним: это личная история теплых отношений игрока и Ромащенко.

Близнецы видели все детали счастливого выхода на Евро: снимали на телефон, получая порцию мурашек от единения команды и болельщиков (так и сказали), а потом и от встречи с лучшим игроком матча – Черышевым. Парни подарили ему толстенного «Дон Кихота» Сервантеса. «По-русски почитать, да?» – пошутил Денис и положил руки ребятам на плечи.

«Подарить книгу – указание нашей бабули Маргариты Всеволодовны. Ей 87 лет, после наших рассказов и жары чемпионата мира полюбила сборную и особенно Дзюбу. В молодости играла в волейбол за сборную Саратовского университета, всю жизнь проработала микробиологом, жала руку Гагарину, есть медаль за освоение целинных земель. Все наше детство она водила нас на футбольные матчи и турниры: провожала, болела, забирала. Такая безграничная любовь.

Спасибо бабуле и Черышеву. В его руках «Дон Кихот» получил новый смысл.

А эмоции от сборной – запредельные. Потому что мы пережили многое: плакали после поражений от Словении и Греции, скакали перед черно-белым телевизором, когда Торбинский положил голландцам (не все смотрели Евро-2008 в цвете, у нас в доме в Саратове только так). Теперь история красиво завершилась: мы попали на сборную, увидели разгромную победу и выход на Евро! Так легко. Так красиво. Мы это видели».

Близнецы вместе всю жизнь. Максимальная разлука – три дня. Не подменяли друг друга на учебе, а только в спорте

Как и братья Миранчуки, парни не разъезжаются: вместе начинают утро с пробежки около усадьбы Узкое и церкви, где их крестили, потом едут из Беляево на дежурство, ходят в бассейн и на турник, болеют за ЦСКА и «Барселону», любят сборные Италии и Аргентины, у них даже один инстаграм на двоих. Ходили в одну школу, учились в одной группе мединститута имени Пирогова, сейчас – ординаторы в Склифе и стажируются в четвертой городской больнице в Москве.

Запомнилась грустная, но поучительная история.

«Прошлой осенью смотрели пациента в реанимации, он поступил с панкреонекрозом (болями в поджелудочной), ему было лет 35-36, достаточно молодой. По лишнему весу поняли, что он не особенно следил за собой. Выяснили, что на даче с друзьями что-то праздновал: были водка и разная жирная пища. Мы пообщались с ним в среду, а в понедельник ходили на его вскрытие, где увидели типичные легкие курильщика, прямо как на картинках.

Понятно, что он умер не от того, что много курил. Можно пить, курить, есть все подряд и прожить 90 лет, а бывает, что люди умирают от панкреонекроза, не дожив и до сорока. Это лишний повод задуматься о здоровье, правильно ли мы все делаем, следим ли за ним. Подобное срабатывает намного эффективнее, нежели картинки на пачках сигарет».

Все рассказы идут сразу от двух братьев, парни дополняют друг друга, потому что все время вместе.

Максимальное расставание – три дня, когда один задержался у родственников. Как так? Ребятам не скучно все время вместе?

Ответили просто: «Куда я уеду без брата? Как и обижать брата могу только я. Да и нам интересно, всегда есть о чем поговорить, хотя у каждого своя компания и слушаем разную музыку».

На учебе одинаковой внешностью ребята не пользовались: преподаватели научились различать по родинкам и другим мелким деталям и всегда зазывали их на экзамен вместе. А вот в любительской лиге ЛФЛ Андрея как-то удалили за грубую вратарскую игру, но на следующий матч он все равно вышел: все думали, что Антон тоже умеет стоять на воротах и заменяет брата.

Делали пересадку печени, лечат неформалов и переливают кровь. Хотят в медицинскую сборную России

Медицина у парней – с самого детства. Даже на встрече ЦСКА с болельщиками попросили Василия Березуцкого подписать не програмку или плакат, а методичку по детской хирургии. После семи лет обучения (идет последний – восьмой) ребятам доверяют самостоятельные операции – в основном это гнойная хирургия, то есть среди пациентов попадаются наркоманы или стероидные качки.

«Бывают дурные пациенты, – говорит Антон. – Перевязывал женщину лет 36-38, обрабатывал рану на ноге раствором йода. Она ее начинает отдергивать. «Не надо так делать, потерпите». Она отвечает: «Это не я, это нога». Смотрю на нее вопросительно. Она мне: «Ну, ведь нога сама может дергаться». Я про себя: «Ясно». Адекватных пациентов почему-то меньшинство, попадаются и нигилисты, и ипохондрики».

Однажды оперировали мужчину, которого теща пырнула ножом. Еще из дикого: как-то от парней убежал пациент с подозрением на ВИЧ или гепатит. «Он прознал диагноз, сказал соседу по палате, что незачем лечиться, собрал вещи и просто ушел, ничего никому не сказав», – рассказывает Антон.

«Мы не фаталисты, но с самого начала поняли, с чем связана наша работа, – продолжают ребята. – Мы не должны жалеть или расстраиваться – мы лечим людей. Нас этому и учили в университете на биоэтике: быть честными и одновременно мягкими с пациентами, как не разрушать самих себя, справиться с эмоциями и волнением.

Да, непросто смотреть на человеческое горе, делать ампутации, вырезать органы мертвого человека, мы пока и денег не получаем, потому что как бы учимся. Но главное удовольствие от работы – благодарность пациентов. Видеть, что им стало лучше. Что они просто улыбаются и говорят теплые слова».

Парни обычно ассистируют при операциях, но могут выйти и в основе. «Примерно как Оздоев, – объясняют ребята. – Он долго был в ротации, но потом подпустили к старту, и вот как он забивает. Мы пока не создаем такие голы, но очень хотим».

Самая сложная операция – 12 часов пересадки печени. Парни катались в другую больницу для забора донорской печени, везли в ледяной капсуле к пациенту, а затем долго-долго оперировали.

В их операционной чаще всего играет «Русское радио» (хотя парни голосовали за музыкальное «Радио Шоколад»), пару раз приходилось работать под «Незабудку» Тимы Белорусских. Ребята смеются, но музыку выбирают операционные сестры – такая традиция. Другое поверье – не желать перед операцией хорошей операции. Из обязательного – «намываться», то есть два раза очищать и мыть руки до локтя и снимать все украшения.

Однажды после трех часов операции Андрей начал зевать – главный хирург это заметил и предложил немного отдохнуть. Это нормально: в один момент дежурит много врачей, всегда могут подменить, а поспать – на кушетке в ординаторской. По словам ребят, иногда там могут лежать и четыре человека. Есть и бонус – проектор, который показывает не только расписание на неделю, но и футбол (конечно, когда нет работы).

Также парни делятся кровью: до звания заслуженного донора Москвы (20 раз) осталось сдать кровь четыре раза.

А еще у них есть мечта. Попасть в медицинскую сборную России. Команда состоит из дипломированных врачей (обязательное условие), играет на чемпионатах мира (была в США, Австрии, Испании), летом стала второй на турнире в Чехии.

Парни ждут просмотра и вызова.

И возвращаются в Москву со словами:

«Мы рассказали про нашу бабушку, но несправедливо не вспомнить и другую – Лидию Марковну (она, к сожалению, умерла в апреле 2018 года), нашего дедушку – Федора Макарыча, крестную Андрея – бабу Валю, тетю Валю – близкую подругу бабы Вали (это разные люди, хаха), наших теть из Саратова и, конечно же, родителей».

***

Андрей и Антон такие классные, добрые и настоящие, что мы точно продолжим дружить.

Эмоции ребят можно увидеть в небольшом фильме из Никосии.

Сборной, РФС и платежной системе «МИР» – спасибо за праздник для ребят. Близнецам – футбольного и медицинского счастья. А всем нам – брать пример и делать мир добрее, начав с себя.

Фото: Евгений Марков; rfs.ru