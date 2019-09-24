Знаете, как играли в футбол 150 лет назад? Тест по самым древним футбольным правилам

Возвращаемся в Великобританию середины XIX века.

Первый матч сборных состоялся в 1872 году – Англия играла с Шотландией. За несколько лет до этого, в 1863-м, были опубликованы первые правила футбола. Они, естественно, очень отличались от современных. За полмесяца до матча России и Шотландии Sports.ru и платежная система Мир подготовили тест по правилам футбола XIX века. Разберетесь в них?

Среди всех, кто сделает репост результата в VK или Facebook с хэштэгом #МирЗаРоссию, Sports.ru и «Мир» разыграют возможность поехать на матч Россия – Шотландия, который пройдет 10 октября в Москве (оплачивается перелет и проживание, а также предоставляется два билета на матч).

В конкурсе участвуют только репосты, сделанные до 22:00 28 сентября. При этом у вас должна быть открыта страница и вам должно быть от 18 лет.

Удачи!

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