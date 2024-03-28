Олег Иванов играл в «Спартаке»? А Рыбус – в «Марселе»? Тест по карьерам футболистов «Рубина»
Чтобы вы не скучали без «Рубина» во время перерыва на мартовские матчи сборной, мы подготовили тест. Правила простые: показываем игрока «Рубина» и клуб – вы угадываете, выступал ли футболист за эту команду или нет.
Официальный блог казанского «Рубина»
6 комментариев
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Нажимал наугад. 10/12
11/12 где-то наобум
Рыбус играл за другой Олимпик (Лион)
Нажимал наугад. 10/12
8/12
12/12
Если не фанат рубина, то без шансов на максимум
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