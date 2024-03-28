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Олег Иванов играл в «Спартаке»? А Рыбус – в «Марселе»? Тест по карьерам футболистов «Рубина»

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Чтобы вы не скучали без «Рубина» во время перерыва на мартовские матчи сборной, мы подготовили тест. Правила простые: показываем игрока «Рубина» и клуб – вы угадываете, выступал ли футболист за эту команду или нет.

ФК Рубин
ФК Рубин
Блог
Официальный блог казанского «Рубина»
6 комментариев
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Нажимал наугад. 10/12
+6
0
+6
11/12 где-то наобум
+6
0
+6
Рыбус играл за другой Олимпик (Лион)
+2
0
+2
Ответ Why always me?!
Нажимал наугад. 10/12
8/12
+2
0
+2
12/12
+1
0
+1
Если не фанат рубина, то без шансов на максимум
0
0
0
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