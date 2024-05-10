Стильные часы – страсть Хаби Алонсо. Он был лицом швейцарского бренда и получал эксклюзив с финала ЛЧ

А сейчас ходит в обычных умных часах.

«Байер» обожает концовки: забили после 80-й минуты в 23 из 49 матчей сезона! Комментатор Роман Нагучев считает, что мистические голы команды Хаби Алонсо в компенсированное время связаны с тем, что испанец увлекается часами. И назвал это явление XabiZeit.

Какие часы в его коллекции?

Алонсо хранит подарки за стамбульский финал ЛЧ и победу Испании на Евро. В коллекции нет часов дороже 60 тысяч евро

Часы – главное увлечение Хаби. Он начал собирать их еще в «Ливерпуле» (играл там с 2004-го по 2009-й), а в 2016-м показал свою коллекцию элитному журналу Mr Porter . Каждая модель связывает его с определенным моментом жизни, и Алонсо переносится туда, когда надевает эти часы.

«Все решения, которые я принимаю, характеризуют мою личность – выбор часов, машины, одежды, игра в футбол. Я предпочитаю хорошие вещи, которые не привлекают много внимания. Главное, что я в них в чувствую себя комфортно».

В коллекции Алонсо – изысканные IWC, Patek Philippe, Franck Muller, Audemars Piguet, Rolex и Panerai. Нам удалось расшифровать несколько моделей.

● В видео, снятом 8 лет назад, Алонсо показал, что у него как минимум 16 моделей часов. Очевидно, сейчас коллекция перевалила за 20 или 30.

● Самые дорогие – Audemars Piguet – стоят чуть больше 50 тысяч евро. Модель появилась у Хаби еще в «Реале», в этих часах он светился на пресс-конференциях.

● Самые значимые – IWC Ingenieur – ему подарила жена: «Это был подарок на свадьбу, который снова доказал мне, что я нашел женщину которая думает обо мне и моей страсти. Их я надеваю только по особым случаям». По данным Daily Mail, модель стоит около 12 тысяч евро.

● Много моделей от швейцарского бренда IWC – Хаби Алонсо несколько лет был лицом компании. Среди их амбассадоров – Том Брэди и Льюис Хэмилтон. «Я предпочитаю IWC, потому что они не слишком выделяются, не привлекают внимание, – говорил испанец. – В них есть определенная элегантность и сложность, но без лишнего блеска».

● Еще одна памятная история, связанная с часами – модель от Franck Muller. Их подарили игрокам «Ливерпуля» после культового финала Лиги чемпионов в Стамбуле. На часах Алонсо выбит номер 14.

● IWC Portugieser – тоже значимый подарок: их подарили после победы Испании на Евро-2012. В обновленной версии этой модели Алонсо провел первый матч в Леверкузене (победили «Шальке» – 4:0).

● Итоговая цена – меньше 120 тысяч евро. Не люксово, хоть это и лишь половина коллекции.

Для сравнения: у Роналду есть эксклюзивные Rolex GMT за 450 тысяч евро, Бензема приходил на церемонию вручения «Золотого мяча» в Richard Mille за 500 тысяч, а в коллекции Бекхэма – модель от Patek Rhilippe стоимостью 350 тысяч евро. Пишите в комментарии, какие еще дорогие часы футболистов помните!

● Сейчас Хаби Алонсо гоняет в простеньких умных часах Garmin за 600 евро – они сильно выделяются из коллекции. В модели «Fenix 7S – Standard Edition» испанец провел почти весь чемпионский сезон.

Хаби Алонсо часто говорил о сдержанности своего стиля:

«Внешний вид говорит о человеке очень многое, и я предпочитаю сдержанный стиль, который не привлекает особого внимания. Я люблю выбирать часы и обувь, но я ни в коем случае не жертва моды. Я не слежу за тем, чтобы у меня все было из последней коллекции. В последнее время я вообще покупаю многие вещи в интернете».

О часах он размышляет чуть глубже, чем просто об увлечении: «Я не рассматриваю часы просто как собственность. Это еще и наследие для детей, особенно для сына. Он через несколько лет сможет надеть их с гордостью. Этот момент особенный, потому что эти часы от отца. Отношения между отцом и сыном очень важны для меня».

Фото: IWC Schaffhausen ; MR PORTER ; Gettyimages.ru /David M. Benett, Christof Koepsel; Max Ellerbrake/firo Sportphoto, IMAGO/Cesar Ortiz / PRESSINPHOTO/Global Look Press ; East News /AFP PHOTO/ DANI POZO