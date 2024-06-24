Эндрик определился с номером в «Реале». Пришлось выбирать новый

Эндрик перейдет из «Палмейраса» в «Реал Мадрид» этим летом. Бразилец уже является игроком «Мадрида», но по правилам он остается на родине до достижения 18 лет.

Diario AS сообщает, что нападающий будет носить в «Реале» 16-й номер. В настоящее время он не занят — последним обладателем был Альваро Одриосола в сезоне-2022/23.

Ранее футболку носили Каземиро, Рауль, Фернандо Йерро и Эмилио Бутрагеньо, хотя эти игроки носили №16 только один сезон.

В «Палмейрасе» и сборной Бразилии Эндрик выступает под номером 9. Он вакантен в «Реале», но она, скорее всего, достанется Килиану Мбаппе.