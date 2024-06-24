Мбаппе пропустит предсезонку «Реала» в США. Но восстановится к Суперкубку

Килиану Мбаппе получил перелом носа во время первого матча Евро-2024 против Австрии.

Несмотря на то, что он может продолжать игру в защитной маске, позже французской суперзвезде потребуется медицинское вмешательство.

По данным AS, Мбаппе предстоит операция на носу в середине июля, а восстановление займет от двух до трех недель — если не больше.

В результате игрок практически исключен из предсезонного турне «Реала» в США. Однако ожидается, что он успеет восстановиться к Суперкубку УЕФА 14 августа в Варшаве, за несколько дней до начала нового сезона в Испании.