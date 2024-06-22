Мбаппе было скучно на скамейке — вставал из-за недовольства и подсказывал партнерам. Никого не напоминает?

Дидье Дешам решил не рисковать: Килиан Мбаппе провел весь матч с Нидерландами (0:0) на скамейке запасных. Было скучно.

В конце матча Килиан уже не мог сидеть на месте - вскочил из-за недовольства игровой ситуации.

По ходу игры также подсказывал партнерам. В частности, Усману Дембеле.

Копирует кумира? В 2016-м Криштиану Роналду не смог доиграть финал Евро против Франции из-за травмы, по ходу матча он прыгал по бровке и тоже подсказывал команде.