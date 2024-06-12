Девушка Беллингема снялась для Victoria's Secret. Смелые фото

Девушка Джуда Беллингема, Лаура Селия Валк, стала моделью Victoria's Secret.

С этого года 20-летний игрок мадридского «Реала» встречается с 25-летней голландской моделью.

У Лауры 502 тысячи подписчиков в Instagram, и ранее она сотрудничала с такими брендами, как PrettyLittleThing. Модель также владеет консалтинговым агентством по социальным сетям и взялась за новый проект с Victoria's Secret.

Лаура поделилась несколькими горячими фотографиями, на которых запечатлена в розовом корсете в роскошном парижском отеле.