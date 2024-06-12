🎥 Не смотреть на пенальти и найти счастливое место на диване. Тони Кроос взял урок у эксперта в фанатских ритуалах

Тони Кроос снялся в занятной рекламе Coca-Cola. По сюжету немец берет уроки у гуру футбольного боления.

«Меня зовут Армандо, я эксперт в фанатских ритуалах. Я пытаюсь объяснить своим ученикам магию веры в ритуалы, чтобы они могли влиять на матчи. Я здесь, чтобы заставить тебя верить!»

Первый урок был посвящен поиску счастливого места для боления. Запоминайте правила от Армандо:

«У многих фанатов есть счастливые места для просмотра матчей дома. Энергия, которую ты посылаешь телевизору будет доставлена прямо к игрокам. Люди остаются неподвижными на своих счастливых местах, чтобы исход игры был нужным.

Нужно подготовить комнату, она должна работать на тебя, а не наоборот! Да, это очень сложно, но когда ты все подготовишь, ты будешь 90 минут сидеть на своем счастливом месте».

Счастливым местом Тони оказалась ванная! Такой вариант не устроил Армандо, он предложил футболисту определить нужную точку в комнате с помощью специального инструмента.

Новым счастливым местом Крооса стал угол дивана. Армандо похвалил талантливого ученика, а за кадром признался: «Иногда я говорю своим клиентам, что они отлично справляются, но на самом деле у них все выходит просто ужасно».

Усвоили первый урок? Тогда переходим ко второму: методика просмотра пенальти. Армандо объясняет:

«Мы подходим к ключевой части матча – серии пенальти. Правило номер один: никогда не смотри на пенальти. Фанату этого делать нельзя никогда. А вы, игроки, не знаю, что делаете в такие моменты. Если фанат смотрит на пенальти, ничего не сработает.

Теперь поговорим о технике просмотра пенальти. Благодаря этой технике я никогда не видел, как пробиваются одиннадцатиметровые».

А теперь запоминайте метод Армандо: сидя на счастливом вместе, отвернитесь от экрана на 33 градуса. Подбородок нужно отвернуть на 12 градусов. Важно полностью вывести из поля зрения экран. Можно прикрыть лицо рукой, главное, чтобы ладонь закрывала глаза от экрана. Не забывайте до удара взглянуть на бьющего игрока – это ключевой маневр!

Хоть и не с первого раза, но у Тони получилось освоить эту сложнейшую технику.

А у вас есть ритуалы при просмотре матчей? Делитесь самыми интересными в комментах!