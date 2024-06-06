«Надеюсь, время настало». Винисиус высказался про турнир, который пока ему не покорился

«Я еще не был чемпионом Копа Америка, не выигрывал трофеев с национальной командой. Надеюсь, это произойдет сейчас», − сказал Винисиус Жуниор журналистам.

«Мы (Бразилия) очень усердно готовимся к тому, чтобы это произошло», − добавил он.

Действительно, Вини еще не выиграл ни одного трофея со старшей сборной Бразилии, несмотря на то, что выступает в ее составе с 2019 года. Однако он становился чемпионом Южной Америки U15 и U17.

Если Бразилия одержит победу на предстоящем Копа Америка, это еще больше повысит шансы Винисиуса на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

23-летний футболист завершил сезон с 24 голами и 10 результативными передачами в 39 матчах за «Реал Мадрид».