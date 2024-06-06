😨 Беллингем может пропустить три месяца из-за операции на плече. Но Джуд планирует её только после Евро

По информации Cadena SER, Джуд Беллингем может пропустить более трёх месяцев из-за травмы.

Хавбеку «Реала» необходима операция на плече, которую он планируется сделать после Евро. Из-за этого англичанин будет недоступен с июля по октябрь.

Беллингем нуждается в хирургическом вмешательстве ещё с ноября, но на последнем отрезке сезона боль значительно усилилась. Если консервативное лечение не сработает и ситуация ухудшится, то игроку придётся лечь на операционный стол в ближайшее время.

Ожидается, что восстановление игрока займёт три месяца. Если Англия доберётся до финальных этапов турнира, то восстановление игрока затянется до конца октября.