«Это отличный трансфер не только для «Мадрида», но и для Ла Лиги». Дэвид Бекхэм о переходе Мабппе в «Реал»

Дэвид Бекхэм во время презентации первого магазина часов Tudor в Барселоне прокомментировал и главную спортивную новость недели – долгожданный переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

«Это отличный трансфер не только для «Мадрида», но и для Ла Лиги и испанского футбола в целом. Если говорить о «Барселоне», то у них тоже хорошая команда, с отличной молодежью, но прошедший сезон стал сезоном «Мадрида», - цитирует Дэвида Mundo Deportivo.