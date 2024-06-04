У этого «Реала» огромное будущее - в следующем сезоне в команде будет 11 игроков основы младше 30 лет

Когда Мбаппе будет 33, Эндрику только исполнится 25.

Три из пяти игроков с самой высокой рыночной стоимостью играют за «Реал». Согласно оценкам Transfermarkt, Килиан Мбаппе, подписавший контракт с мадридцами в качестве свободного агента, стоит 180 млн евро.

Во столько же оцениваются Джуд Беллингем, уже выступающий за испанский клуб, и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Также в топ-5 входят Филип Фоден («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал»).

В ближайшие годы несколько игроков «Реала» могут ворваться в этот топ, ведь в следующем сезоне у Мадрида в заявке будет как минимум 11 игроков младше 30 лет, которые реально могут претендовать на место в основе. И это без учета игроков молодежной команды.