После победы в финале Лиге чемпионов Adidas придется изменить форму «Реала» на следующий сезон

Важная деталь.

В субботу вечером «Реал» стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

Это 15-й титул Лиги чемпионов в истории мадридского клуба и 20-й для испанского футбола. Еще 5 раз в соревновании побеждала «Барселона».

Отметим, что Испания лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов. Английские команды выигрывали ее 15 раз, итальянские – 12, немецкие – 8.

После победы «Реала» в финале техническому спонсору клуба компании Adidas придется внести изменения в дизайн формы команды на следующий сезон, ведь теперь на рукавах игроков должна красоваться цифра «15».