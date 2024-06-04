«Добро пожаловать, Мбаппе!» «Реал» презентовал переход француза эпичным видео

Наконец-то!

25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира в статусе свободного агента подписал 5-летний контракт с мадридским клубом.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал» бесплатно летом 2022 года, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ».

С 2017 года Килиан выступал за «ПСЖ», в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

До этого француз выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.