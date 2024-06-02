🤔 Роналду до сих пор не поздравил «Реал» с победой в ЛЧ. Фанаты считают, что Криштиану завидует и обиделся 😖😩
«Реал Мадрид» выиграл 15-й титул Лиги чемпионов.
Примечательно, что это уже третий трофей королевского клуба, завоёванный после ухода из команды Криштиану Роналду (2018-й год).
Спустя почти 12 часов после победы, португалец так и не поздравил бывшую команду с очередным трофеем.
Лёг спать пораньше? Не исключено. Но фанаты уже сделали выводы.
💭 «Роналду думал, что именно он был причиной побед «Реала» в Лиге чемпионов. Он не знал, что у них было девять трофеев ещё до него».
💭 «Они и с ним побеждали лишь благодаря Гарету Бэйлу».
💭 «Карвахаль, Кросс, Модрич - вот настоящие герои «Мадрида».
💭 «Винисиус - главный претендент на «Золотой мяч». А «лучший игрок в истории» не в состоянии противостоять даже каким-то хилялям».
💭 «Заметили, что даже Пирс Морган молчит?»
💭 «Он не преследует рекорды. А они вообще не знают, где он».
💭 «Лишнее доказательство того, что ни Роналду тащил «Реал», а «Реал» - Роналду».
💭 «Ещё одна Лига чемпионов показала, что Криштиану получал титулы, а не выигрывал их».