💣 «Надеюсь, Перес продлит мой контракт. Хочу остаться в «Реале» навсегда». Винисиус развеял слухи о возможном отъезде из «Мадрида»

Приход Килиана Мбаппе вызывал массу вопросов касательно будущего Винисиуса.

СМИ предполагали, что бразилец будет вынужден покинуть клуб. Но, похоже, сам игрок поставил точку в этом вопросе.

«Я надеюсь, что Флорентино Перес увидит это интервью и снова продлит мой контракт.

Я хочу остаться здесь в «Реале» навсегда.

Игроки с шестью титулами? Мы, молодежь, хотим сделать то же самое», - заявил нападающий.

Напомним, действующий контракт Винисиуса рассчитан до 2027 года.