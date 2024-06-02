«Я был в порядке, пока не увидел маму и папу». Эмоции Беллингема после финала ЛЧ

Джуд Беллингем чуть не расплакался, пытаясь подобрать нужные слова после своего первого трофея Лиги чемпионов:

«Я всегда мечтал играть в таких матчах.

Люди говорят тебе, что ты ничего не можешь сделать. Такие дни, как этот, напоминают тебе об этом. Иногда становится тяжело, и ты задумываешься, а стоит ли оно того, но такие ночи заставляют тебя понять.

Я был в порядке, пока не увидел своих маму и папу. Эти ночи, когда они могли бы быть дома к семи вечера, но они до двенадцати ночи в разъездах, чтобы отвезти меня на футбол. И моего младшего брата, для которого я стараюсь быть примером для подражания.

Это лучший вечер в моей жизни.

Это особенное чувство. У некоторых из моих товарищей по команде по пять или шесть титулов, и они сказали: «Наслаждайся первым, ведь это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты достигаешь вершины горы».

Беллингем завершил кампанию Лиги чемпионов с четырьмя голами и пятью ассистами в 11 матчах.