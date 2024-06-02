👏 «Реал» изменил себе, чтобы пройти «Сити». Спросите фанатов, рады ли они этому». Моуринью - о победе королевского клуба в ЛЧ
«Реал Мадрид» завоевал 15-й титул Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию Дортмунд».
Экс-тренер королевского клуба Жозе Моуринью прокомментировал успех испанской команды.
«Это «Реал Мадрид». Они могут выглядеть скромными. Иногда большим клубам может быть трудно иметь такое смирение.
Когда они играли против «Ман Сити», им пришлось изменить собственную философию, чтобы победить. Спросите болельщиков «Реала», рады ли они этому», - заявил португалец.
Это он в 2010-м году объяснил игрокам высокого уровня, таким как Роналду, Алонсо, Рамос, Марсело и наглой молодёжи (Бензема, Игуаин, Озил, Ди Мария, Хедира), привыкшей на поле быть первым номером, что ради результата можно и в окопах посидеть, не западло и середняку мяч отдать, они все равно не смогут из этого выжать что-то значительное.. Что даже для Роналду ради команды не зазорно в оборону спускаться, что нап необязательно должен наяривать на собственную стату и т.д. Именно Моур заложил в голову игрокам Реала, что контратаки это не трусливая альтернатива футболу, а единственная панацея против разлившегося тогда по миру футбола основанного на контроле..
И пусть у самого Моура не вышло все это воплотить в реальность, но уже Анчи и Зидан, которые поняли его идеи, смогли правильно этим пользоваться.. Они добавили гармонии в моуровский Реал, чуток разнообразия и вуаля..
При них Реал мог по 60-70 минут терпеть накаты праймовой Баварии и все равно засунуть Нойеру треху, переваривал железную оброну Юве, боролся с машинами Пепа.. На классе сжирались хайповые Наполи Сарри, Аталанта Гасперини, симпатичные Лейпциг и Менхенгладбах которые по мнению большинства играли красивее, чётче и приятнее..
И да, для идеальной картины мира это не норм, что состав на миллиард евро играет вторым номером.. А с другой стороны.. 21-му летнему Камавинга вчера вручили вторую медаль ЛЧ.. А у целлой плеяды сливочных по 4,5,6 медалей.. Это же абсолютно уникальные случаи..