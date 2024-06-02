👏 «Реал» изменил себе, чтобы пройти «Сити». Спросите фанатов, рады ли они этому». Моуринью - о победе королевского клуба в ЛЧ

«Реал Мадрид» завоевал 15-й титул Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию Дортмунд».

Экс-тренер королевского клуба Жозе Моуринью прокомментировал успех испанской команды.

«Это «Реал Мадрид». Они могут выглядеть скромными. Иногда большим клубам может быть трудно иметь такое смирение.

Когда они играли против «Ман Сити», им пришлось изменить собственную философию, чтобы победить. Спросите болельщиков «Реала», рады ли они этому», - заявил португалец.