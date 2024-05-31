«Нас ждет финальный босс. Пришло время закончить их финальную серию». Терзич сделал амбициозное заявление перед матчем с «Реалом» 😏

«Нас ждёт финальный босс. Мы оставим всё в этой игре. В одном матче возможно всё. Если кто-то доказал это, то именно мы.

Пришло время закончить победную серию «Реала» - восемь игр - восемь побед в финалах», - заявил Эдин Терзич.

Напомним, «Реал» не проигрывал в финалах Лиги чемпионов с сезона-1980/81 годов, когда мадридцев обыграл «Ливерпуль». За последние 10 лет «Реал» пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» - «Реал Мадрид» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».