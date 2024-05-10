«Когда команда продолжает делать подобное каждый сезон, то это не удача». Каррагер о выходе «Реала» в финал ЛЧ

В очередной раз любители Лиги чемпионов стали свидетелями маги «Реала», когда «сливочные» совершили еще один камбэк и вышли в финал турнира. «Мадрид» обеспечил себе путевку в Лондон благодаря дублю Хоселу в концовке матча с «Баварией».

Джейми Каррагер был вынужден снять шляпу перед подопечными Карло Анчелотти.

«Это невероятно. Когда команда продолжает делать подобное каждый сезон, то это не удача. Это что-то особенное, вера в голы на последних минутах, даже соперники чувствуют, что голы будут. «Реал Мадрид в этом соревновании никогда не перестает меня удивлять», - отмечает Каррагер.

Действительно, дело не в везении, а в уверенности игроков, трудолюбии и индивидуальном мастерстве и, конечно, в истории клуба в Лиге чемпионов.