🤬 «Сукин сын». Фанаты «Реала» скандируют оскорбительные кричалки про Месси перед матчем с «Баварией»

Болельщики «Реала» странным образом готовятся к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

В соцсети попали кадры, записанные на улицах Мадрида, на которых фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лео Месси - сукин сын», - скандирует эмоциональная толпа на одной из центральных улиц столицы Испании.

Напомним, матч «Реал» - «Бавария» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.