«Реал» сделал неожиданный жест для легенды «Баварии» перед ответным матчем – даже мюнхенцы так не поступили

Мадридский «Реал» пригласил Оливера Кана посмотреть матч против мюнхенской «Баварии» с трибуны «Сантьяго Бернабеу», сообщает Филипп Шнайдер из Suddeutsche Zeitung.

Удивительно, но даже «Бавария» не придумала такого жеста в отношении своей легенды. Вероятно, это связано с тем, что немец скандально покинул пост члена совета директоров.

Оливер Кан за свою карьеру игрока встречался с «Реалом» 12 раз, выиграв семь раз и проиграв четыре матча.