😎 «Мы хотим на «Уэмбли». Первые слова Анчелотти после победы в Ла Лиге

Карло Анчелотти взял 12-й титул в качестве наставника «Реала».

Всего через несколько минут после того, как мадридцы официально выиграли Ла Лигу, итальянец заявил:

«Сейчас мы на 100% сосредоточены на игре с «Баварией». Мы хотим поехать в Лондон на «Уэмбли». Мы действительно хотим сыграть еще один финал».

Напомним, 8 мая «Реал» примет на своем поле мюнхенскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась вничью 2:2.