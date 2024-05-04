Здесь Рамос ронял кубок, а Марсело надевал шарф на статую богини. Почему «Реал» с 80-х празднует титулы у этого фонтана?
Фонтан Сибелес – свидетель бесчисленных чемпионских парадов мадридского «Реала». Здесь Серхио Рамос ронял Кубок Испании, а Марсело украшал статую богини Кибелы клубным шарфом.
Приезжать сюда после больших побед – уже традиция «Реала», отмечают так с восьмидесятых.
Но почему именно Сибелес? Все просто: это самый центр города, где есть много места для болельщиков.
Сколько трофеев «Реал» привезет к фонтану в этом году?