Здесь Рамос ронял кубок, а Марсело надевал шарф на статую богини. Почему «Реал» с 80-х празднует титулы у этого фонтана?

Фонтан Сибелес – свидетель бесчисленных чемпионских парадов мадридского «Реала». Здесь Серхио Рамос ронял Кубок Испании, а Марсело украшал статую богини Кибелы клубным шарфом.

Приезжать сюда после больших побед – уже традиция «Реала», отмечают так с восьмидесятых.

Но почему именно Сибелес? Все просто: это самый центр города, где есть много места для болельщиков.

Сколько трофеев «Реал» привезет к фонтану в этом году?