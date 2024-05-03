Анчелотти назвал самую сильную сторону «Мадрида». И это отлично характеризует команду

«В этом составе, не сравнивая его с командой другой эпохи, я вижу необыкновенную коллективную преданность и отсутствие эго», − заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Кадисом».

На протяжение всего сезона было видно единство внутри «Мадрида». Кажется, что на поле игроки сражаются друг за друга, а те, кто остается на скамейке, не поднимают бучу в СМИ.

Новые игроки, такие как Джуд Беллингем и Арда Гулер, также быстро освоились и нашли друзей в коллективе, и все это менее чем за год.

Результат виден на поле: «Реал Мадрид» − одна из самых сложных команд в Европе и за весь сезон проиграла только два матча − оба «Атлетико».

Более того, «бланкос» находятся на пороге завоевания 36-го титула чемпиона Ла Лиги и в 180 минутах от победы в 15-й Лиге чемпионов. Кампания складывается наилучшим образом, и Анчелотти создал крепкую команду.