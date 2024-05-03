Мбаппе нашел дом в Мадриде - купит его за 18 миилионв евро у бывшего капитана «Реала»

Теперь точно переезжает в Мадрид?

У бывшего капитана «Реала», а ныне защитника «Севильи» Серхио Рамоса есть два особняка в элитном районе Мадрида. Изначально он хотел продать тот, который оценивается в 6 млн евро, но теперь ему удалось найти покупателя для дома за 18 млн евро. И этим покупателем стал Килиан Мбаппе, сообщают испанские СМИ.

Сделка пройдет без риэлторов – договор будет заключен напрямую с помощью брата Рамоса и мамы Мбаппе.