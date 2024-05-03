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Мбаппе нашел дом в Мадриде - купит его за 18 миилионв евро у бывшего капитана «Реала»

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Теперь точно переезжает в Мадрид?

Mbappe on Sergio Ramos' move to Sevilla: The king is back ...

У бывшего капитана «Реала», а ныне защитника «Севильи» Серхио Рамоса есть два особняка в элитном районе Мадрида. Изначально он хотел продать тот, который оценивается в 6 млн евро, но теперь ему удалось найти покупателя для дома за 18 млн евро. И этим покупателем стал Килиан Мбаппе, сообщают испанские СМИ.

Сделка пройдет без риэлторов – договор будет заключен напрямую с помощью брата Рамоса и мамы Мбаппе.

Sergio Ramos y Pilar Rubio: el antes y después de la nueva e impresionante mansión del jugador del Real Madrid en La Moraleja
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