Две девушки из Албании стали звездами трансляции «Бавария» - «Реал»: многие впервые узнали о существовании такой страны

Девушки действительно хороши.

На 38-й минуте трансляции матча на «Альянц Арене» режиссер передал в эфир картинку с трибун - камера замерла при виде двух прекрасных девушек. Одна из фанаток держала красно-черный национальный флаг Албании. Вскоре выяснилось, что девушку зовут Азра Джашари и она албанка из Северной Македонии, рядом с ней - ее подруга Рина Халили.

В итоге девушки по падали в кадр еще несколько раз, а вскоре их фото разнеслось по всем европейским СМИ.

В соцсетях многие начали узнавать, где же находится Албания и можно ли туда купить билет на самолет.

Одновременно с этим появились десятки фейковых аккаунтов девушек.

А вот настоящих страниц девушек найти никому не удалось - только несколько фото из повседневной жизни.