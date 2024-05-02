Тони Кроос - лучший полузащитник Европы по точности передач: после матча с «Баварией» он стал героем мемов
Тони сейчас на пике.
Тони Кроос - лидер в Европе по проценту точных передач: не случайно в преддверии Евро-2024 главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман уговорил 34-летнего игрока вернуться в национальную команду.
В матче с родной «Баварией» тоже отличился голевым пасом, но и в целом общая картина его передач в первой игре полуфинала сильно впечатляет.
Точности передач Крооса даже посвящаются многочисленные мемы, а вот этот с подписью «Кроос в центре поля «Реала» особенно хорош.
в последнее время мне очень начал нравиться винни-пух, без истерик и глупого поведения он просто шикарен и настоящий монстр👍🏻💪🏻🔥🔥🔥