«Сантьяго Бернабеу» - лучший стадион мира #прямосейчас: самый дорогой билет на полуфинал ЛЧ будет стоить 445 евро
Только Гвардиоле об этом не говорите.
Атмосфера «Бернабеу» во время класико была просто фантастической: когда пел стадион, организаторы матча даже специально приглушали музыку.
Накануне были объявлены цена на билеты на полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией»: самый дешевый вариант стоит 88 евро, а лучшие места продают по 445.
Отметим, что тренер соперников по 1/4 финала Пеп Гвардиола раскритиковал газон стадиона после матча в Мадриде.
«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить. Флорентино нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
А вот Барселона не поддержала, как иронично в итоге вышло:)
А вообще причём тут Реал? Тебас чётко сказал, что платить ни за что не будет, ему и так хорошо, если клубам надо, пусть сами и делают.
Кстати, по моему Тебаса поддерживала Барселона, Реал был против него, тоже иронично вышло.
В общем, Бернабеу лучший стадион, получается.