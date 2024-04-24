«Сантьяго Бернабеу» - лучший стадион мира #прямосейчас: самый дорогой билет на полуфинал ЛЧ будет стоить 445 евро

Только Гвардиоле об этом не говорите.

Атмосфера «Бернабеу» во время класико была просто фантастической: когда пел стадион, организаторы матча даже специально приглушали музыку.

Накануне были объявлены цена на билеты на полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией»: самый дешевый вариант стоит 88 евро, а лучшие места продают по 445.

Отметим, что тренер соперников по 1/4 финала Пеп Гвардиола раскритиковал газон стадиона после матча в Мадриде.

«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить. Флорентино нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».