«Именно ради таких матчей мы и переехали заграницу». Кейн готов к встрече с Беллингемом в ЛЧ

«Реал Мадрид» и «Бавария» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 30 апреля в Мюнхене, а ответная – 8 мая на «Бернабеу». Харри Кейн говорил о предстоящем противостоянии и встрече с Джудом Беллингемом в интервью для Hayters TV.

«Джуд проводит фантастический сезон – он настоящий игрок элиты. Разумеется, я счастлив за него. Нам предстоит очередной поединок против его команды. Именно ради таких матчей мы с Джудом и переехали заграницу, чтобы проживать эти невероятные вечера Лиги чемпионов, чтобы играть в полуфинале. Конечно, я поприветствую Джуда, но когда мы будем на поле, то оба сделаем все для наших команд».