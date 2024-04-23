«И это в 17 лет!» Эндрик продолжает творить магию в чемпионате Бразилии, но очень спешит в «Реал»

Даже готов пожертвовать отпуском.

Как ране сообщил инсайдер Фабрицио Романо, в клубе никогда не рассматривали возможность отправки форварда в аренду в «Палмейрас» или какой-либо другой клуб до конца текущего года. Также его не собираются переводить в «Кастилью» - присоединившись к «Реалу» в июле, бразилец сразу станет частью основной команды.

Пока же молодой суперталант в ожидании своего 18-летия зажигает в национальном чемпионате за «Палмейрас» - очередной финт в его исполнении стал вирусным в соцсетях.

Эндрик хотел бы поскорее присоединиться к «Реалу» и готов пожертвовать отдыхом даже в том случае, если Бразилия дойдет до финала Кубка Америки. Форвард намерен побыстрее адаптироваться к новым условиям и требованиям. Однако пока непонятно, согласится ли клуб на сокращение отпуска новичка.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси» и «Милан» примут участие в Soccer Champions Tour с 27 июля по 6 августа.