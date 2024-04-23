Прорыв года🏆: Джуд Беллингем взял очередной индивидуальный трофей и отпраздновал с Усэйном Болтом

Джуд Беллингем стал лауреатом престижной индивидуальной награды «Прорыв года» от Laureus World.

Футболист «Мадрида» в своей категории номинантов обошел мадридистку Линду Кайседо, теннисистку Коко Гауфф, пловца Цинь Хайяна, легкоатлета Джоша Керра и футболистку «Барселоны» Сальму Паральюэло.

Победителей выбирает международное жюри, состоящее из деятелей спорта, вошедших в историю.

Джуд Беллингем блестяще проводит дебютный сезон за «Реал Мадрид», на его счету уже 21 гол. Laureus World не первая индивидуальная награда англичанина за год: ранее он завоевал трофеи Golden Boy и Trofeo Kopa лучшему футболисту до 21 года. По итогам прошлого сезона Джуд был назван лучшим игроком Бундеслиги в составе «Боруссии».

Вот лучшие фотографии англичанина, который второй вечер подряд был главной звездой «Мадрида».

Джуд и легкоатлет Усэйн Болт