Габриэли Миранда влюбила в себя Эндрика так, что он женится в 17. Но у пары будет договор: с запретными фразами и поведением
Мадридский «Реал» очень верит в Эндрика, убедитесь сами. Клуб договорился о подписании бразильца еще в конце 2022-го - за полтора года до того, как он сможет уехать из Бразилии.
Эндрик приедет в «Реал» этим летом и, вероятно, привезет с собой девушку Габриэлу. На которой уже сейчас решил жениться. Это насторожило «Мадрид», поэтому Эндрик заключит с возлюбленной особый договор. Пара деталей:
- запрет на ссоры в общественном месте;
- обсуждение личных проблем со СМИ.
Также в интервью As Эндрик заявил, что согласно условиям договора ему и его партнерше нельзя «резко менять поведение», иметь какие-либо зависимости, а также использовать некоторые слова и выражения.
Кроме того, Эндрик и Габриэла должны признаваться в любви друг другу как можно чаще.
Но не очень понимаю пункт об обязательных признаниях в любви. Не знаю, для меня в таком случае любое признание в любви теряет в искренности, а значит и в значимости. Я не Эндрик, и не мне судить, но я предпочёл бы не слышать признания вообще, чем слышать, понимая, что это условия контракта.