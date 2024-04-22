Габриэли Миранда влюбила в себя Эндрика так, что он женится в 17. Но у пары будет договор: с запретными фразами и поведением

Мадридский «Реал» очень верит в Эндрика, убедитесь сами. Клуб договорился о подписании бразильца еще в конце 2022-го - за полтора года до того, как он сможет уехать из Бразилии.

Эндрик приедет в «Реал» этим летом и, вероятно, привезет с собой девушку Габриэлу. На которой уже сейчас решил жениться. Это насторожило «Мадрид», поэтому Эндрик заключит с возлюбленной особый договор. Пара деталей:

- запрет на ссоры в общественном месте;

- обсуждение личных проблем со СМИ.

Также в интервью As Эндрик заявил, что согласно условиям договора ему и его партнерше нельзя «резко менять поведение», иметь какие-либо зависимости, а также использовать некоторые слова и выражения.

Кроме того, Эндрик и Габриэла должны признаваться в любви друг другу как можно чаще.