Анчелотти отказался праздновать победный гол Беллингема. Прошел даже мимо тренеров - на фоне взорвавшейся скамейки

Победный мяч Джуда Беллингема в ворота «Барселоны» заставил вскочить с мест примерно всех: трибуны и скамейка «Реала» взорвались от радости, но только не Карло Анчелотти.

Как только мяч влетел в ворота, игроки «Мадрида» бросились к Беллингему, но Анчелотти просто повернулся и пошел в обратную сторону.

Когда к нему подошел один из членов тренерского штаба, Карло не стал участвовать в праздновании и продолжил идти.