Винисиус Жуниор: «Каждый раз, когда люди говорят, что «Реал» мертв, мы возвращаемся»

Выступая перед СМИ после драматичной серии пенальти «Реала» против «Манчестер Сити», которая принесла им путевку в полуфинал Лиги чемпионов, Винисиус сказал:

«Я рад, что мы прогрессировали, и можем продолжать творить историю с этой командой, полной молодых и более опытных игроков.

Я не думаю, что на этом этапе [полуфинала] есть фаворит, но мы верим, что продолжим побеждать. С «Баварией», а также [также] в Эль-Класико в воскресенье.

Каждый раз, когда люди говорят, что Мадрид мертв, мы возвращаемся».